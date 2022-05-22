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Бразилец заработал почти полмиллиона долларов на покере в интернете

Анатолий Дерека
22 мая, 16:29
Родриго Селуан стал победителем ивента хайроллеров на онлайн-серии SCOOP и пополнил свой банкролл на 440 тысяч

Родриго Селуан выиграл турнир хайроллеров в онлайне

В интернете продолжается весенний чемпионат по онлайн-покеру (SCOOP), который проводит один из крупнейших румов мира. Определились новые победители ивентов.

Особое внимание заслуживает турнир хайроллеров с бай-ином 25 тысяч долларов. В ивент было сделано 47 входов, а победителем стал бразилец Родриго Селуан.

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Южноамериканец сумел одолеть в хедз-апе Михаила Воскобойникова из Беларуси и поднять 440,5 тысяч долларов. Михаил же довольствовался также немалыми призовыми – 284К. Третьим оказался испанец Хуан Пардо с призовыми 183,5 тысячи.

Также стал известен триумфатор массового ивента SCOOP-44-L за 215 долларов. Турнир собрал более двух с половиной тысяч, а лучшим оказался стример из Канады Райан Чамас.

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Парень в последнее время прогрессирует, заработав за полгода более 600 тысяч. На SCOOP ему удалось выиграть еще 64 тысячи. Что же касается "живых" ивентов, то в них Райан не так успешен – всего 380 тысяч дохода за карьеру.