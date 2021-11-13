13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
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Босния и Финляндия рвутся на ЧМ. Кто фаворит в матче соперников сборной Украины

Анатолий Дерека
13 ноября, 12:25
Команде Александра Петракова будет выгодна ничья в Зенице, однако эксперты считают балканскую команду фаворитом встречи

Финляндия - аутсайдер в битве с Боснией и Герцеговиной / Фото: Getty Images

Сегодня состоятся матчи 9 тура квалификации на ЧМ-2022. В группе D сразятся главные соперники сборной Украины в борьбе за путевку в плей-офф. Сборная Боснии и Герцеговины на своем поле примет сборную Финляндии.

Игра пройдет на стадионе "Билино Поле" в Зенице. Начало – в 16:00. Тем временем букмекеры назвали фаворита в боснийской битве.

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По их мнению, фаворитом встречи является балканская команда. Ставка на победу "сине-желтых" оценивается в 2.02, тогда как на гостей выставлен коэффициент в 4.15. Ничья же предлагается с вероятностью в 3.60.

Отметим, что эксперты не верят, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 2.25, тогда как на "меньше" можно поставить за 1.77.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.99. Помимо этого, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

  • Эдин Джеко – 2.20
  • Теему Пукки – 3.20
  • Смаил Превляк – 3.20
  • Эрмедин Демирович – 3.50
  • Йоэль Похьянпало – 3.60
  • Кенан Кодро – 3.60
  • Маркус Форсс – 4.00
  • Миралем Пьянич – 4.00

Также букмекеры дали свой прогноз на будущего вице-чемпиона квинтета. По их мнению, Украина имеет наивысшие шансы на второе место в группе D. Коэффициент на это составляет 2.35, тогда как на боснийцев можно поставить за 2.80, а на Финляндию – за 3.30.

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На данный момент наша команда занимает 2 место в группе, опережая финнов и боснийцев на 1 и 2 пункта соответственно. Однако наши соперники сыграли на матч меньше и после сегодняшней очной дуэли сравняются с нами по матчам.

Лидером группы является Франция, которая сегодня в случае домашней победы над Казахстаном гарантирует себе прямой выход на ЧМ. Отметим, что развязка в борьбе за второе место наступит во вторник, когда команда Петракова сразится с Боснией, а Финляндия примет уже наверняка немотивированную Францию.

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Сборная Украины в четверг отыграла спарринг с Болгарией, который стал подготовкой ко вторничной битве с боснийцами. Команды расписали ничью (1:1) в Одессе, а чудо-голом в концовке встречи отметился Тарас Степаненко.