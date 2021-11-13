Босния и Финляндия рвутся на ЧМ. Кто фаворит в матче соперников сборной Украины

Финляндия - аутсайдер в битве с Боснией и Герцеговиной / Фото: Getty Images

Сегодня состоятся матчи 9 тура квалификации на ЧМ-2022. В группе D сразятся главные соперники сборной Украины в борьбе за путевку в плей-офф. Сборная Боснии и Герцеговины на своем поле примет сборную Финляндии.

Игра пройдет на стадионе "Билино Поле" в Зенице. Начало – в 16:00. Тем временем букмекеры назвали фаворита в боснийской битве.

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По их мнению, фаворитом встречи является балканская команда. Ставка на победу "сине-желтых" оценивается в 2.02, тогда как на гостей выставлен коэффициент в 4.15. Ничья же предлагается с вероятностью в 3.60.

Отметим, что эксперты не верят, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 2.25, тогда как на "меньше" можно поставить за 1.77.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.99. Помимо этого, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

Эдин Джеко – 2.20

Теему Пукки – 3.20

Смаил Превляк – 3.20

Эрмедин Демирович – 3.50

Йоэль Похьянпало – 3.60

Кенан Кодро – 3.60

Маркус Форсс – 4.00

Миралем Пьянич – 4.00

Также букмекеры дали свой прогноз на будущего вице-чемпиона квинтета. По их мнению, Украина имеет наивысшие шансы на второе место в группе D. Коэффициент на это составляет 2.35, тогда как на боснийцев можно поставить за 2.80, а на Финляндию – за 3.30.

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На данный момент наша команда занимает 2 место в группе, опережая финнов и боснийцев на 1 и 2 пункта соответственно. Однако наши соперники сыграли на матч меньше и после сегодняшней очной дуэли сравняются с нами по матчам.

Лидером группы является Франция, которая сегодня в случае домашней победы над Казахстаном гарантирует себе прямой выход на ЧМ. Отметим, что развязка в борьбе за второе место наступит во вторник, когда команда Петракова сразится с Боснией, а Финляндия примет уже наверняка немотивированную Францию.

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Сборная Украины в четверг отыграла спарринг с Болгарией, который стал подготовкой ко вторничной битве с боснийцами. Команды расписали ничью (1:1) в Одессе, а чудо-голом в концовке встречи отметился Тарас Степаненко.