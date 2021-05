Большие деньги в покере: 10 самых успешных игроков в истории

Самые богатые покеристы мира / Фото: Thehendonmob

В мире покера крутятся немаленькие деньги и, в отличие от других видов спорта, карьера покериста длится куда дольше. Представляем вам десятку самых лучших игроков в покер с наибольшими призовыми в истории по версии сайта Thehendonmob. Стоит отметить, что учет ведется именно по доходам игроков от призовых в турнирах, без вычета бай-инов и прочих трат.

10. ДЖЕЙСОН КУН (США) – 31,1 млн долларов

Уроженец Западной Виргинии до сих пор так и не выиграл ни одного браслета WSOP. Впрочем, на его счету восемь финишей в крупных турнирах, где он выиграл более миллиона долларов. В 2018 году Джейсон выиграл турнир Short Deck Ante Only на Triton Poker Super High Roller Series, добавив в свою копилку 3,5 миллиона долларов. А уже спустя год на таком же турнире поднял 2,8 миллиона.

9. ФИЛ АЙВИ (США) – 31,3 млн долларов

Американца называют "Тайгером Вудсом в мире покера", ведь его достижения вызывают уважение. Калифорниец имеет в своем активе аж 10 браслетов WSOP, уступая по этому показателю лишь Филу Хельмуту. Кроме того, Айви рекордное количество раз попадал за финальный стол Мирового покерного тура (WPT). Самым же прибыльным его участием в турнире стала победа в Aussie Millions Poker Championship в 2014 году, когда Фил увез из Мельбурна 3,5 миллиона долларов.

8. ФЕДОР ХОЛЬЦ (ГЕРМАНИЯ) – 32,5 млн долларов

27-летний покерист дважды выигрывал браслеты WSOP. Однако наибольший выигрыш Хольца был в 2018 году, когда за второе место на The Big One for One Drop (WSOP) игрок получил 6 миллионов долларов. За два года до этого Федор выиграл Triton Super High Roller и занял второе место на Super High Roller Bowl. Каждый из этих триумфов добавил в копилку немца по 3,5 миллиона.

7. ДЭВИД ПИТЕРС (США) – 33, 7 млн долларов

Питерс признавался, что заинтересовался покером после сенсационного чемпионства Криса Манимейкера в 2003 году на Главном событии WSOP. Сам же Дэвид таких вершин не достиг, однако свои два браслета на Мировой серии покера он все же добыл. Игрок 10 раз заканчивал турниры с прибылью в более чем 1 миллион долларов, а самым крупным его выигрышем стали 2,7 млн долларов за второе место на Triton Super High Roller Series в 2016 году.

6. СТИВЕН ЧИДВИК (Англия) – 34,7 млн долларов

Как и Питерсу, наибольший выигрыш Чидвику принесло участие в Triton Super High Roller Series. В 2019 году за 4 место на турнире в Лондоне Стивен сумел выиграть аж 5,3 миллиона! В том же году англичанин выиграл свой единственный браслет на WSOP, победив в турнире омашистов. Что интересно, в остальных пяти случаях, когда он выигрывал более миллиона, Стивен ни разу не финишировал на первом месте, довольствуясь в основном местом в топ-тройке.

5. ДЭН СМИТ (США) – 37 млн долларов

"Ковбой" из Нью-Джерси в детстве увлекался шахматами, однако к 16 годам эта игра ему надоела и он решил углубиться в мир покера. И не зря! Несмотря на отсутствие браслета, Дэн аж 32 раза заканчивал в призах на турнирах WSOP. К примеру, в 2018 году третье место на The Big One for One Drop Мировой серии покера принесли игроку 4 миллиона долларов. Наибольший выигрыш Смит добыл на том же турнире, что и Чидвик. Заняв 3 место в Triton Super High Roller Series, американец поднял 8,7 миллионов.

4. ЭРИК САЙДЕЛ (США) – 37,7 млн долларов

С восемью браслетами Эрик лишь немного не дотягивает по ним до великих Брансона и Айви, у которых по 10. В 2008 году он выиграл Мировой тур покера (WPT), а его крупнейший выигрыш пришелся на 2011 год за победу на мельбурнском Aussie Millions Poker Championship (2,4 млн). Спустя пять лет он выиграл ту же сумму, заняв третье место на турнире Super High Roller Bowl в Лас-Вегасе.

3. ДАНИЭЛЬ НЕГРЕАНУ (Канада) – 42,1 млн долларов

Уроженец Торонто, чьи родители эмигрировали из Румынии, уже более 20 лет в покере и успел завоевать себе громкое имя за зеленым столом. На счету Даниэля шесть браслетов WSOP, два триумфа в Мировом покерном туре и звание "Игрока десятилетия" по версии GPI. Второе место на The Big One for One Drop (WSOP) принесли Даниэлю более 8 миллионов долларов. Можно с уверенностью сказать, что Негреану стал самой узнаваемой личностью из мира покера, снявшись в нескольких фильмах в роли камео.

2. ДЖАСТИН БОНОМО (США) – 53,2 млн долларов

Джастин ударно провел 2018 год. Именно тогда ему покорился крупнейший выигрыш в 10 миллионов за победу в турнире The Big One for One Drop в Мировой серии покера (WSOP). За месяц до этого Бономо выиграл Super High Roller Bowl, забрав 5 миллионов в свою копилку. Всего же у покериста три браслета WSOP, а также серебро на турнире Triton Poker Super High Roller с выигрышем 4,3 миллионов.

1. БРИН КЕННИ (США) – 56,4 млн долларов

На удивление, самый богатый покерист мира выиграл лишь один браслет на WSOP (в 2015 году). Однако сверхуспешным для игрока выдался 2019 год. В Главном событии Aussie Millions Брин дошел до хедз-апа с Майклом Дельвеккио и поделил с ним банк, забрав 914 тысяч долларов. А уже в августе того года Кенни стал серебряным призером Triton Million for Charity, заработав 20,5 миллионов долларов. Правда, с начала 2020 году покерист сыграл лишь в одном турнире, заработав почти 400 тысяч на Aussie Millions Poker Championship в Мельбурне. Возможно, с массовым открытием офлайн-турниров после пандемии Кенни вернется за зеленый стол.