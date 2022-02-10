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Блеф на 120 тысяч долларов: Мартиросян выиграл топ-турнир благодаря риску соперника (видео)

Анатолий Дерека
10 февраля, 17:26
Россиянину часто не везло за финальным столом Super MILLION$, но ему помог откровенно неудачный блеф от соперника

Артур Мартиросян добивается успеха в онлайн-покере / Фото: Pokeroff

Вчера подошел к концу грандиозный онлайн-ивент Super MILLION$, проводимый одним из крупнейших румов мира. Бай-ин турнира составил 10,3К долларов, а зарегистрировалось на него почти 300 игроков.

Это позволило побить гарантию в 2,5 миллиона. Среди участников был и украинец Павел Колинковский, однако до ITM он так и не добрался, вылетев на 192 месте.

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За финальным столом собралось немало известных имен – топовые канадские игроки Даниэль Дворесс, Айзек Хэкстон и Тимоти Нутер, гроза онлайна Самуэль Вусден, а также Лев Готтлиб.

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Чиплидером в начале финалки был француз Сильвен Ласли, однако ему удалось занять лишь 6 место. Победителем же стал россиянин Артур Мартиросян, которому удача редко улыбалась в финалке.

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И все же покерист сумел дойти до хедз-апа, где сразился с эстонцем Марккосом Ладевым, который отобрался в ивент через сателлит. Правда, Марккос имел двукратное преимущество в стеке, но к середине игры они выровнялись.

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В дуэли все решил неудачный блеф Ладева. Эстонец с 59 так и не дождался стрита (на стол легли 3-8-6-2-А), тогда как у Артура закрылись две пары.

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После ривера Марккос решил пойти в олл-ин, но Мартиросян не побоялся сделать "колл". Это и позволило ему стать чемпионом соревнование, что позволило ему выиграть аж 526 тысяч долларов. Ладеву же досталось 405К.

Результаты финального стола Super MILLION$:

  1. Артур Мартиросян – 526,4 тыс. долларов
  2. Марккос Ладев – 405,9 тыс. долларов
  3. Pandora-box – 313 тыс. долларов
  4. Самуэль Вусден – 241,3 тыс. долларов
  5. Даниэль Дворесс – 186,1 тыс. долларов
  6. Сильвен Лусли – 143,5 тыс. долларов
  7. Тимоти Нутер – 110,6 тыс. долларов
  8. Айзек Хэкстон – 85,3 тыс. долларов
  9. Лев Готтлиб – 65,8 тыс. долларов