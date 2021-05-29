Благотворительный стрим ради фургона: лучшие игроки мира объединились, чтобы помочь покеристу-инвалиду (ВИДЕО)

Кеннет Клитон (слева) / Фото: Pokertube

Мир покера объединился ради помощи известному игроку Кеннету Клитону, который в 2017 году сенсационно занял место в топ 1К на WSOP и выиграл около 16 тысяч долларов. Покерист страдает от спинно-мышечной атрофии, из-за чего прикован к креслу и не может передвигаться на самолётах.

Единственным способом передвижения на дальние расстояния для Кеннета является специализированный транспорт, однако такой фургон обойдется Клитону в 75 тысяч долларов. На помощь игроку пришли многие известные покеристы. Вероника Брилл организовала сбор средств через краупфандинговую платформу, а также провела благотворительный стрим с известными покеристами. Среди тех, кто вложил свою лепту, были Фил Хельмут, Барт Хэнсон, Лэндон Тайс, Дэвид Тачман и многие другие.

Подключился к акции и известный ютубер Джонни Вайбс. Он пообещал пожертвовать по 5 долларов за каждый ретвит его поста о Кеннете Клитоне. В итоге Джонни пришлось раскошелиться на 10 тысяч долларов. Неудивительно, что Клитон быстро собрал необходимые 75 тысяч долларов и поблагодарил всех участников акции на своей страничке в Twitter. Теперь с помощью такого фургона Кеннет сможет путешествовать по США между покерными турами.