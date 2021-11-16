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27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
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Битва за 100 миллионов отменяется? Дэн Билзерян "потерял" своего соперника-миллиардера

Андрей Трофимов
16 ноября, 18:30
Самый дорогой хедз-ап в истории покера может сорваться из-за того, что Алек Горес не выходит на связь

Алек Горес и Дэн Билзерян должны провести самую дорогую дуэль в истории покера

В октябре стало известно, что Дэн Билзерян готовится к горячему хедз-ап баттлу на 100 миллионов долларов. Соперником американца армянского происхождения должен стать израильский бизнесмен Алек Горес.

Как рассказывал Билзерян в автобиографии, миллиардеру не понравился рассказ Дэн о нем. Как следствие, Алек решил кинуть вызов эпатажному покеристу и предложил баттл за 25 миллионов долларов с каждого.

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В ответ Билзерян повысил ставку до 50 миллионов и даже внес необходимую сумму на счет казино Aria, где должен пройти хедз-ап. Однако, судя по всему, дуэль находится на грани срыва.

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Дело в том, что Горес не внес свой бай-ин и не выходит на связь. Об этом Билзерян рассказал в Лас-Вегасе, куда прибыл на Мировую серию покера. Ожидалось, что дуэль должна пройти в декабре после завершения WSOP, однако теперь дата хедз-апа остается неизвестной.

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Отметим, что Дэн Билзерян является настоящим "инстакоролем" в мире покера. Игрок постоянно выставляет мажорные фотографии с красотками в бикини и другими аспектами своей шикарной жизни. Неудивительно, что на американца подписалось уже более 32 миллионов фолловеров.