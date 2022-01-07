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Без половины состава, но с Левандовски. Анонс матча Бавария – Боруссия

Кирилл Круторогов
7 января, 08:50
Кирилл Круторогов ставит на то, что Бавария обыграет Боруссию М в результативном поединке. Анонс и прогноз на матч чемпионата Германии

Роберт Левандовски намерен обыграть очередного соперника в чемпионате Германии / Фото: Getty Images

Сегодня, 7 января, в Бундеслиге стартует 18 тур чемпионата Германии. Первым и центральным матчем уикенда станет дуэль между Баварией и Боруссией Менхенгладбах. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

БАВАРИЯ – БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
7 января, пятница, в 21:30, Setanta
Котировки Parimatch на результат: 1.37 – 5.70 – 7.70

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Чемпионат Германии выходит из трехнедельной паузы суперматчем. Правда, если посмотреть в турнирную таблицу, интриги у него становится ощутимо меньше. Бавария единоличный лидер с отрывом от преследователей на 9 очков, Боруссия из Менхенгладбаха – 14-я, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на три балла.

У мюнхенцев серия из семи побед в целом и пяти в Бундеслиге, а год они заканчивали, обыграв Штутгарт и Вольфсбург с общим счетом 9:0. "Жеребцы" чувствуют себя откровенно некомфортно.

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Они не знают побед в пяти турах чемпионата, правда, перед перерывом расписали ничью с Хоффенхаймом (1:1), замедлив падение. В девяти выездных матчах Бундеслиги текущего сезона они лишь раз возвращались с максимумом очков.

Главная надежда для Боруссии в этом матче – огромнейшие кадровые потери соперника. Горецка, Зюле и Станишич травмированы, Шупо-Мотен и Сарр уехали на Кубок африканских наций, тогда как у целого ряда игроков возникли нюансы с коронавирусом – позитивные тесты или контакты с зараженными.

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"Бавария" / Фото: Reuters

Речь о Нойере, Комане, Толиссо, Сане, Упамекано, Эрнандесе, Дэвисе, Нианзу и Ричардсе. Возможно, кто-то из них и сможет сыграть, но точно не все. Суммарность потерь велика. У Боруссии отсутствующих меньше, но они не менее важны – Эльведи, Хоффман, Бейер, Янтшке и Дюкуре.

ПРОГНОЗ: Бавария – фаворит, даже несмотря на кадровые вопросы. Они победят и забьют минимум два, а то и три гола. Вполне может быть, гладбахцы также смогут забить. Так что ТБ 2,5, а то и 3.5.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • победа Баварии – 1.37
  • Бавария забьет три гола – 1.84
  • Боруссия забьет – 1.39
  • тотал больше 3,5 – 1.76