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Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
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Без алкоголя за столом: скандальный Алек Болдуин любит играть в покер со звездами Голливуда (фото)

Андрей Трофимов
22 октября, 14:50
Американский актер, который попал недавно в ужасную ситуацию, является заядлым покеристом и часто играет со звездами Голливуда в дружеских ивентах

Алек Болдуин любит поиграть в покер

Популярный актер Алек Болдуин случайно застрелил украинского оператора Галину Хатчинс. Инцидент произошел на съемочной площадке нового фильма "Ржавчина".

Имя Болдуина громко звучит в Голливуде. Он снимался в десятках блокбастеров, а также выигрывал премии "Золотой глобус" и "Эмми".

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Алек Болдуин / Фото: Getty Images

Не забывал Алек и про спорт. В детстве актер занимался американским футболом, не забросив интерес к нему и во взрослом возрасте. Кроме того, Болдуин был замечен на софтболе, теннисе, футболе и бейсболе.

Не прошел актер и мимо покера. В 2009 году Алек принял участие в благотворительном турнире от компании Waterkeeper Alliance, которая занимается защитой чистоты воды на планете.

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Мероприятие прошло в канадском Лейк-Луиз. Поговаривали даже, что Болдуин сел за покерный стол, чтобы заработать на алименты, которые он платит своей бывшей жене Ким Бейсингер за дочь Айрленд.

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Впрочем, речь совсем не о том турнире, ведь призовые шли на благотворительность. Итоги ивента неизвестны, но, судя по фотографиям, Алек сыграл хорошо, ведь ему аплодировали даже оппоненты за столом. В покере такое случается крайне редко.

Кроме того, многих удивил тот факт, что за столом они пили воду, а вовсе не алкогольные напитки. Довольно символично, учитывая, ради какой благотворительной цели они играли.

Помимо того турнира, известно, что Болдуин нередко собирается на покер с коллегами по Голливуду. Музыкальный агент Норби Уолтерс рассказывал, что по средам он приглашает к себе домой звезд из мира кино, чтобы пораскинуть картами.

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Играют на низких лимитах – всего 1 доллар блайнд. Помимо Болдуина, в этих дружеских турнирах участвовали Роберт Дауни-младший, Джеймс Гарнер, Деннис Хоппер, Камрин Менхейм, Чарльз Дарнинг, Скотт Байо и Шерон Стоун.

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