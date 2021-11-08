Азартный гороскоп на уик-энд. Львы, действуйте агрессивно!

Гороскоп для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images
Сегодня стартует вторая неделя ноября. Игроки в покер могут уже начинать планировать участие в турнирах. Многие покеристы суеверны и верят в приметы и гороскопы.
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Поэтому для вас мы подготовили астрологический прогноз на эту неделю! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.
ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Займитесь спортом или домашними делами перед игрой. Физическая нагрузка даст вам возможность выплеснуть энергию и с чистой головой подойти к игре.
ТЕЛЕЦ. 21 апреля — 20 мая
Принимайте решения более рандомно. От ваших знаний почти ничего не будет зависеть. Даже со старшей картой на флопе у вас есть шанс забрать банк!
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Интуиция вам подскажет, когда следует пойти в олл-ин. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, рискованная ставка позволит вам удвоиться.
РАК. 22 июня — 22 июля
Научитесь читать эмоции соперников и делать соответствующие выводы. Это поможет вам вскрыть их блеф или же определить у них сильную руку.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
На этой неделе вам удачу принесет агрессивная игра за столом. Старайтесь провоцировать соперника, чаще блефовать и идти в олл-ин даже со слабой парой. Успех будет на вашей стороне.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Уделите внимание своей семье и отдохните от покера. Удача будет улыбаться не вам. В крайне случае можете потренироваться в играх с родственниками или друзьями.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Вам часто будут выпадать одномастные карты, но не все из них приведут к сильной комбинации. Играйте по ситуации и вы обязательно поймаете свою комбинацию.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Устройтесь поудобнее в кресле или кровати, вам следует отыграть несколько турниров в онлайне. Сделайте для себя комфортные условия для успеха.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Будьте аккуратными с блефом, ваши эмоции могут выдать планы. Сделайте ставку на сильную руку и не пытайтесь обманывать соперников.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Забудьте об онлайне и сделайте выбор в пользу "живого" покера. Офлайн принесет вам невероятные эмоции и новые знакомства. А призы зависят от вас.
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Доверьтесь коннектерам, они станут вашим подспорьем к получению стриту. Поверьте в них и повышайте ставки на еще на префлопе.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Ваш главный козырь на этой неделе – терпение. Успокойтесь и ждите свою карту, она может прийти внезапно и поздно. Главное – не спешить.