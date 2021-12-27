Азартный гороскоп на неделю. Кому улыбнется удача в канун Нового года

Гороскоп для игроков в покер / Фото: Getty Images

Новый год состоится уже в конце этой недели, поэтому для покеристов есть еще время, чтобы закончить этот год на мажорной ноте. Почему бы не попробовать свои силы будними вечерами вместе с подготовкой к празднику?

Читайте также: Лучшие идеи для подарка игрокам в покер

Реклама

Игроки достаточно суеверны и часто верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Приближается 2022 год и в его канун для Овнов счастье принесут "двойки". Если вы получаете на руку 22, можете сразу идти в олл-ин. Ваша ставка не прогорит!

Реклама

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Ваш главный козырь на этой неделе – терпение. Дождитесь удачную руку и расклад за столом, он может прийти достаточно поздно. Но только так вам покорится крупный приз.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Реклама

Игра в покер уже принесла вам все дивиденды в 2021 году, поэтому домашними делами и подготовкой к Новому году. Фортуна будет улыбаться другим, чтобы вернуться к вам уже в новом году.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Сделайте ставку на рандом, от ваших знаний почти ничего не будет зависеть. Даже с 72 на руках у вас есть шанс забрать солидный банк. Как и прогореть с парой тузов.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Интуиция подскажет вам, когда следует пойти ва-банк. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, тогда рискованная ставка позволит вам удвоиться.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Научитесь читать эмоции оппонентов и делать из этого выводы. Это поможет вам вскрыть блеф или увидеть у них сильную руку и вовремя скинуть карты.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Удачу вам принесет агрессивная игра за столом. Советуем часто блефовать и идти в олл-ин со слабой парой, а также повышать ставки уже на флопе. Успех будет за вами.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Уделите внимание своей семье, в будние дни они будут ждать вас для подготовки к Новому году. Отдохните от покера, тогда как вернуться за стол вы можете уже на выходных.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Вам нередко будут выпадать одномастные карты, однако флеш не всегда будет вам сопутствовать. Лучше играть по ситуации и не забывать про более высокие комбинации.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Устройтесь поудобнее в кресле в новогоднюю ночь, вам следует отыграть несколько турниров 31 декабря. Создайте себе комфортные условия, чтобы успех пришел к вам с боем курантов.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Нужно быть осторожными с блефом, ваши эмоции будут читаться достаточно легко. Делайте ставку на сильную руку и не пытайтесь обманывать оппонентов.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Закиньте онлайн и выберитесь в какой-нибудь покер-рум. Живая игра в покер принесет вам невероятные эмоции накануне праздника, а также новые знакомства. Призы? Возможно.