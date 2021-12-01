Азартный гороскоп на декабрь. Овны атакуют, Девы выбирают комфорт, Скорпионы ставят на черное

Гороскоп на месяц для любителей покера / Фото: Getty Images

Наступила зима и, как следствие, последний месяц 2021 года. Декабрь – идеальное время, чтобы как следует хорошо проводить этот год и с облегчением встретить новый.

Читайте также: В декабре пройдет самая горячая покерная вечеринка года

Реклама

Каким будет этот месяц для игроков в покер? Астрологи дали прогноз для любителей карт на декабрь. Давайте вместе узнаем, чего следует ожидать за овальным столом.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Используйте блеф и агрессивный стиль игры, это принесет вам успех. Не бойтесь первыми поднимать ставки и идти в олл-ин. Покуражьтесь на полную!

Реклама

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Проведите год с опытными игроками. Не бойтесь квалифицированных соперников, ведь только так вы будете набираться опыта. А удача нередко улыбается менее мастеровитым игрокам.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Реклама

Не катайте сами, играйте в компании друзей или членов семьи. Одиночество заставит вас принимать неверные решения, тогда как поддержка близких сыграет вам на руку.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Выберите размеренный стиль игры и не частите с олл-инами. Лишь верняковые комбинации будут приносить вам профит, поэтому дожидайтесь их и тогда действуйте.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Карманные пары – ваш ключ к успеху. Если вам на руки попадают одинаковые карты, смело поднимайте ставки на префлопе. Соперники с вами не смогут тягаться.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Создайте себе комфортные условия для игры и вам не будет равных. Музыка, одежда, домашний уют, вкусная еда и выпивка – один из этих факторов сыграет важную роль.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Откажитесь от игры в покер накануне Нового Года. Удача отвернется от вас, чтобы потом вернуться в новом году. Начало и середина декабря – идеальное время для участия.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Избегайте красных карт, в этом месяце руки с бубной или червой не будут выигрышными для вас. Сосредоточьтесь за "черных" мастях и поднимайте ставки на них.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Попробуйте разнообразить свою игру и отойти от Холдема. Классический покер не вызовет у вас прежних эмоций, а успех может прийти к вам в Омахе или Лоуболле, например.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Включайте ваши коммуникационные способности, а также ораторские умения и просто обаяние. Умение взаимодействовать с соперниками по столу позволит вам втереться в доверие и "раздеть" их в подходящий момент.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Синий цвет будет приносить вам удачу. Наденьте одежду данного цвета, покрасьте волосы в него, возьмите синюю чашку и сконцентрируйтесь на бубнах. Именно данная масть в покере зачастую окрашена синим.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Несмотря на надвигающиеся праздники откажитесь от крепкого алкоголя за столом. Потеря концентрации может сыграть с вами злую шутку, тогда как на трезвую голову вам не будет равных.