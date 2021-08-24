Азартный гороскоп на 24 августа. Водолеи, держитесь от карт подальше!

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

Эксперты дали астрологический прогноз для игроков в покер на сегодня, 24 августа 2021 года. Стоит ли вам садиться за покерный стол и как себя вести за ним? Давайте вместе узнаем!

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Отдайте себя в руки интуиции. Не всегда логика будет оправдывать себя. Следуйте своему внутреннему голосу и победа будет в кармане!

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

День для повышения вашего лимита настал! Не бойтесь вступать в турниры с высоким бай-ином. Ваши призовые будут минимальными, однако приобретенный опыт бесценен.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Не бойтесь реализовывать самые безумные идеи. Риск чаще будет оправдывать себя, поэтому даже если есть сомнения – повышайте ставку.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Если вы дошли до поздних стадий турнира, место в топ-тройке вам гарантировано. Играйте уверенно и не оглядывайтесь назад, комбинация обязательно придет.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Для львов сегодня не лучший день для игры в покер. Заходить будут лишь верняковые комбинации, а ваш блеф будет распознан соперниками.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

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Терпение и труд все перетрут. Не принимайте решений сгоряча, выжидайте свой шанс и он обязательно придет.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Не стоит полагаться на удачу, она сегодня не на вашей стороне. Готовьтесь к тяжелой схватке за попадание в призы. Возможно, вам суждено вылететь с турнира в шаге от ITM.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Не ввязывайтесь в авантюры с сомнительными картами, даже полублеф не принесет вам сегодня профита. Можете оказаться у разбитого корыта.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Будьте бдительны за столом. Одна раздача может вывести вас в лидеры турнира и на этом багаже вы далеко зайдете. Не прозевайте свою премиальную руку!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Если будете играть в MTT, велика вероятность частой смены столов. Воздержитесь от излишнего риска, спокойный стиль игры может вам сегодня помочь.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Неважно, как вы будете сегодня играть, это не ваш день. Проведите время с семьей или друзьями подальше от карт. Иначе сольетесь по-крупному.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Вас ждет размеренная и уверенная игра. Повышение банкролла не гарантировано, однако свои раздачи от вас никуда не денутся.