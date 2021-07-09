Атака на BLM: в Норвегии собираются со скандалом закрыть шведского оператора онлайн-казино и покера

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Норвежское правительство начало атаку на крупного шведского провайдера онлайн-казино и покера Betsson. Управление азартных игр приказало компании BLM Group прекратить деятельность на территории страны и покинуть рынок.

Сообщается, что фирма нарушает законы Норвегии, ведь онлайн-игры в стране могут быть организованы только на государственном уровне. Данная тема является резонансной в Норвегии, поскольку страна долгие годы борется с офшорными компаниями, которые занимаются гемблингом.

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Комиссия дала Betsson три недели на то, чтобы свернуть свой бизнес в стране, иначе ей грозят штрафы. Впрочем, сама компания отступать не намерена. BLM Group ссылается на то, что их деятельность легальная в других странах ЕС, в который, к слову, Норвегия не входит. На данный момент приложение компании с норвежского IP работает без сбоев.