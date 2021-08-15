15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Арестован экс-игрок NBA – его обвиняют в организации подпольного покера

Андрей Трофимов, Анатолий Дерека
15 августа, 13:30
Антонио Беркс организовывал нелегальный карточные турниры в одном из своих домов в штате Теннесси

Антонио Беркс пойман на организации подпольного покера

Игорный бизнес находится под запретом в некоторых штатах США. К примеру, в Теннесси запрещена деятельность казино и покер-румов, а их владельцам грозят большие штрафы.

Однако на этом незнании попался экс-игрок баскетбольной команды Мемфис Гриззлис Антонио Беркс. Полиция установила, что звезда NBA организовывает подпольные покерные турниры.

Правоохранительные органы нашли соответствующие доказательства в доме Антонио. В частности были обнаружены два стола для покера, фишки и колоды карт.

Реклама

Однако главной уликой стала учетная книга с заметками о выигрышах и долгах участников турниров. Полиция предположила, что Беркс устраивает еженедельные турниры у себя дома.

Читайте также: Онлайн-казино Мичигана отказывается выплачивать 3 миллиона победителю из-за "неисправности аппарата"

В итоге органы арестовали экс-баскетболиста и его двух сообщников, которые находились на месте преступления. Самого экс-игрока позже выпустили под залог в размере 1 тысячи долларов.

Суд над преступником назначен на 24 августа. Отметим, что парень два года выступал за родной Мемфис, после чего перебрался в Европу. Там он поиграл за сербскую Црвену Звезду, болгарский Академик и польский Царны Слупск.

Реклама