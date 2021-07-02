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Аппетитная красотка покорила Instagram своей работой пальцами за покерным столом (видео)

2 июля, 21:25

Андрей Трофимов

Мария Хо заняла 20 место на Wynn Millions, получив хороший приз и подняв настроение публике

Мария Хо - одна из самых прекрасных покеристок мира / Фото: Instagram Марии Хо

Недавно мы вас знакомили с горячей американской покеристкой китайского происхождения Марией Хо. Девушка недавно покинула крупный турнир Wynn Millions, заняв 20 место и подняв 97 тысяч долларов.

Как бы обидно Марии не было вылетать, девушка поразила зрителей не только своей игрой и улыбкой. На своей страничке в Instagram красотка показала, как умеет оперативно руками собирать фишки. Выглядит завораживающе!

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Источник: Instagram Марии Хо

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