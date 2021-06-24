Американскому покеристу не удался крутой блеф, который стоил ему 80 тысяч долларов (видео)

Лэндон Тайс продолжает удерживать преимущество над Биллом Перкинсом, однако неудачный блеф не позволил ему отыграть фору

Лэндон Тайс продолжает доминировать над Биллом Перкинсом / Фото: Cardschat

Продолжается горячая покерная битва между бизнесменом Биллом Перкинсом и профессиональным игроком Лэндоном Тайсом. Напомним, что парочка договорилась отыграть 20 тысяч раздач, чтобы определить победителя. Перед началом пари Тайс дал сопернику фору в 720 тысяч долларов, которые планирует отыграть и даже выйти в плюс.

Вчера оппоненты отыграли 494 раздачи и вновь победителем вышел Тайс. Американец добавил в свою копилку еще почти 32 тысячи, хотя мог закончить с еще большей прибылью. В одной из раздач Лэндон решил блефовать на ривере с несостоявшимся стритом, тогда как Перкинс не испугался и забрал солидный банк (80К) с парой "десяток" (ТТ).

Реклама

Сыграно рук: 4222 / 20000

Баланс: +144 255 долларов в пользу Тайса

Баланс с учетом форы: +575 475 долларов в пользу Перкинса