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Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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Главная Игра Крипто

Американский рэпер хочет продать себя за 770 тысяч долларов

Юлия Сениско
30 ноября, 22:47
Snoop Dogg выложил на аукцион свое фото за крупную сумму, приобрести коллаж можно в криптовалюте

Американский репер хочет продать себя за большую сумму

Исполнитель выпустил NFT в виде 3D-коллажа из десяти своих фотографий.

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Изображение получило название Decentral Eyes Dogg, а его соавтором стал криптохудожник Coldie . Приобрести токен можно будет на маркетплейсе SuperRare.

Автор отметил, что фиолетовая зона – это знак о его хип-хоп семьи. Эффект полутонов и гранжа на его левом глазу говорит о том, что он OG в игре, а ссылка на Doggystyle напоминает о его эпическом первом выпуске. Снуп, к слову, записал новое аудио эксклюзивно для этого произведения искусства.

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Аукцион продлится всего лишь до 3 декабря 2021 года. И что интересно люди готовы выложить немаленькую сумму за такое произведение искусства. К примеру, самое высокое предложение за токен составило 169 ETH (а это на секунду – $770 000).

Курс биткоина бьет рекорды / Фото: Reuters

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Напомним, что Снуп Догг является владельцем коллекции стоимостью в 17,7 миллионов долларов. В сборнике рэпера есть даже "Фрагменты бесконечного поля" художницы Моники Риццолли.

В сети долго не могли понять, кто на самом деле такой крупный держатель токенов. Как оказалось, им был Снуп, который назвал себя – Cozomo de' Medici.