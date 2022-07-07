Американец вытащил счастливый конверт на турнире по покеру и стал миллионером

Мэтт Гланц стал миллионером благодаря покерной лотерее / Фото: Pokernews

На Мировой серии покера подошел к концу неординарный турнир Million Dollar Bounty. Фишкой ивента стала огромная коробка с конвертами-баунти.

Каждый игрок, выбивая оппонента со стола, мог подойти к сундуку и вытащить дополнительный приз от 25 тысяч до 1 миллиона долларов. Максимальная сумма была доступна лишь в одном конверте.

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В итоге счастливчиком стал Мэтт Гланц из Пенсильвании. Нанеся бэд-бит Джастину Летту, американец вытянул заметный конверт и получил целый миллион. Правда, себе он заберет лишь 795 тысяч.

По 100К получат Шон Диб и Пол Вольпе, которые вложились в бай-ин Гланца. А еще пять тысяч достались Летту, который "помог" Мэтту получить супербаунти. Забавно, что перед турниром Мэтт раскритиковал данный формат с баунти:

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"Никогда не видел столько людей, которые стремятся к любому событию из-за бессмысленного циркового мероприятия".

К тому же, Гланц добрался до 42 места и добавил к своим призовым еще 20 тысяч. Триумфатором ивента стал Квинси Борланд, поднявший 750 тысяч долларов.

Результаты финального стола турнира WSOP Million Dollar Bounty NLH:

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