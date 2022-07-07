Американец вытащил счастливый конверт на турнире по покеру и стал миллионером

Мэтт Гланц стал миллионером благодаря покерной лотерее / Фото: Pokernews
На Мировой серии покера подошел к концу неординарный турнир Million Dollar Bounty. Фишкой ивента стала огромная коробка с конвертами-баунти.
Каждый игрок, выбивая оппонента со стола, мог подойти к сундуку и вытащить дополнительный приз от 25 тысяч до 1 миллиона долларов. Максимальная сумма была доступна лишь в одном конверте.
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В итоге счастливчиком стал Мэтт Гланц из Пенсильвании. Нанеся бэд-бит Джастину Летту, американец вытянул заметный конверт и получил целый миллион. Правда, себе он заберет лишь 795 тысяч.
По 100К получат Шон Диб и Пол Вольпе, которые вложились в бай-ин Гланца. А еще пять тысяч достались Летту, который "помог" Мэтту получить супербаунти. Забавно, что перед турниром Мэтт раскритиковал данный формат с баунти:
"Никогда не видел столько людей, которые стремятся к любому событию из-за бессмысленного циркового мероприятия".
К тому же, Гланц добрался до 42 места и добавил к своим призовым еще 20 тысяч. Триумфатором ивента стал Квинси Борланд, поднявший 750 тысяч долларов.
Результаты финального стола турнира WSOP Million Dollar Bounty NLH:
- Квинси Борланд – 750,1 тыс. долларов
- Кевин Хонг – 463,3 тыс. долларов
- Давид Тиммонс – 351,8 тыс. долларов
- Войцех Барзантны – 268,5 тыс. долларов
- Майкл Смит – 206,2 тыс. долларов
- Нелли Парк – 159,3 тыс. долларов
- Араш Асадабади – 123,9 тыс. долларов
- Даниэль Де Алмейда – 96,9 тыс. долларов
- Рамон Кропманнс – 76,3 тыс. долларов