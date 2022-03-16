Абрамович – не помеха: где смотреть матч Лилль – Челси и кто фаворит

Первую встречу выиграл лондонский клуб / Фото: Getty Images

Стадия 1/8 финала Лиги чемпионов подойдет к концу сегодня. В одном из матчей дня свою судьбу узнает действующий обладатель трофея Челси, который сыграет против Лилля. Начало встречи – в 22:00.

Где смотреть матч Лилль – Челси? Поединок в прямом эфире будет показан на Мегого . Тем временем букмекеры назвали фаворита дуэли.

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По их мнению, у Лилля почти нет шансов на путевку в следующую стадию . Проход Челси оценивают в 1.01 , тогда как на Лилль коэффициент аж 23.00 . Что же касается основного времени, то тут Челси также явный фаворит.

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Коэффициент на их победу равен 1.89 , тогда как на французов – 4.40 . Ничья же оценивается в 3.55 . Напомним, что первая встреча между командами завершилась победой лондонцев со счетом 2:0.

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Челси нынче показывает уверенные результаты, добыв 10 побед в последних 11 играх. Правда, на команде Тухеля могут негативно сказаться санкции против Романа Абрамовича, из-за которых клубу грозят финансовые неприятности. Но вряд ли это помешает пройти кризисный Лилль.

Действующий чемпион Франции обосновался на шестом месте в Лиге 1 и отстает от зоны ЛЧ аж на семь баллов. В свою очередь в Лиге чемпионов французы выиграли не самую сильную группу с Зальцбургом, Вольфсбургом и Севильей.