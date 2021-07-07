60 тысяч коту под хвост: покерист-неудачник из Беларуси шесть раз регистрировался на один и тот же турнир

Никита Бодяковский совершил несколько входов по 10 тысяч долларов в турнир Super Millions, однако остался без призов

Никита Бодяковский - самый успешный покерист Беларуси / Фото: Pokeroff

Этой ночью завершился крупный онлайн-турнир в одном из покер-румов Super MILLION$. Ивент собрал 139 входов с бай-ином по 10 тысяч долларов каждый.

Победителем турнира стал шведский хайроллер Саймон Мэттсон. В хедз-апе игрок умел одолеть Бенджамина Ролле, который стримил турнир на Twitch. Дуэль длилась чуть более получаса, а в решающей раздаче Саймон добил соперника с тузом и "девяткой" на руках. Бенджамин с королем и валетом вынужден был уступить, ведь на столе появились как туз, так и король.

Особенно впечатлила раздача, когда Мэттсон с разномастными 5-8 на руках заставил оппонента сбросить карманную пару тузов (АА). У самого шведа образовалась лишь пара "пятерок". Отметим также, что в ивенте отличились двое белорусов. Виктор Малиновский занял 4 место. А вот его соотечественник Никита Бодяковский в призы не попал, но запомнился аж шестью входами в турнир. Старания его не оправдались.

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Итоги турнира Super MILLION$:

Саймон Мэттсон (Швеция) – 302 тыс. долларов Бенджамин Ролле (Германия) – 236 тыс. долларов Айзек Хэкстон (Канада) – 184 тыс. долларов Виктор Малиновский (Беларусь) – 144 тыс. долларов Адриан Матеос (Испания) – 113 тыс. долларов llyybbww (Китай) – 88 тыс. долларов Мариус Гирс (Германия) – 69 тыс. долларов houzhumi888 (Канада) – 54 тыс. долларов Даниэль Дворесс (Канада) – 48 тыс. долларов