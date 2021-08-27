12-летний школьник из Лондона заработал 400 тысяч долларов на продаже NFT-токенов из Minecraft

Бенджамин Ахмед заработал 400 тысяч на NFT-токенах / Фото: techstory.in
Лондонский школьник Бенджамин Ахмед нашел способ, как за два месяца заработать 400 тысяч долларов. 12-летний парень поднял крупную сумму на продаже NFT-токенов.
Парень продавал криптовалюту с изображениями китов из Minecraft. Коллекция токенов, состоящая из 3350 картинок, была распродана за девять часов после выпуска.
"Я впервые узнал об NFT в начале этого года. Это привлекло мое внимание из-за простоты передачи права собственности через блокчейн", – рассказал Бенджамин.
Теперь же 12-летний Ахмед работает над созданием другого набора NFT-токенов. Сам парень занимается программированием с пяти лет.
Любовь к IT парню привил отец Имран, который тогда работал веб-разработчиком. Ахмед научился кодировать коллекцию благодаря онлайн-руководствам и инструкторам.
Что интересно, в настоящее время у Ахмеда есть только кошелек для криптовалюты и нет традиционного банковского счета. Сам парень видит будущее в мемах:
"Я считаю, что мемы имеют огромную ценность в этом секторе. Многие проекты имеют какой-то компонент, связанный с мемами"