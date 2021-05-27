100 тысяч на кону! В известном казино Лас-Вегаса запланирован турнир хайроллеров

А уже в сентябре пройдет самый дорогостоящий турнир по покеру с бай-ином в 300 тысяч долларов!

Казино «Venetian» в Лас-Вегасе / Фото: Cardschat

В четверг в Лас-Вегасе стартует серия офлайн-турниров среди хайроллеров. Топ-события станут частью крупного покерного тура, созданного одним из известных покер-румов. Турнир пройдет 27-29 мая в одном из самых популярных казино Лас-Вегаса "Venetian".

Бай-ины составят от 10 до 25 тысяч долларов. В течение годар будет проведено 150 турниров, а на это время запланировано три хайролл-турнира. Лучшие игроки получат очки в специальный лидерборд. С его помощью организатор определит чемпиона мира, которого ждет денежный приз в 100 тысяч долларов.

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Сейчас лидером таблицы является американский покерист боснийского происхождения Али Имсирович, который в 2018 году стал чемпионом турнирной серии Poker Masters. Отметим, что в сентябре будет проведен самый дорогой ивент для хайроллеров с бай-ином в 300 тысяч долларов.